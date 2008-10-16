В АУБ позитивно оцінюють дії Нацбанку

В Асоціації українських банків позитивно оцінюють останні дії Національного банку України, зокрема ухвалення постанови № 319 про заборону дострокового розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент АУБ Олександр СУГОНЯКО вчора на прес-конференції в Києві.

“Ця постанова дає часовий ресурс для влади, щоб вжити необхідних заходів. Усі країни вживають, а у нас ніяк не можуть виробити заходи, щоб мінімізувати наслідки кризи", - сказав О.СУГОНЯКО.

На його думку, введення Нацбанком мораторію на видачу депозитів є своєчасним і оперативним рішенням.

Як повідомлялося, НБУ своєю постановою №319 заборонив з 13 жовтня дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів. За даними Нацбанку, відтік депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи становив 6,2 млрд. грн., або 2,7% від суми строкових банківських вкладів.

Цим документом НБУ також ввів п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.

Постановою № 319 також передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, які досягнуті кожним із них на цю дату.