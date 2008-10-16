Сьогодні замість грошей на вибори Кабмін опікуватиметься судами й надрами

О 10.00 прем’єр-міністр Юлія Тимошенко збере засідання Кабінету міністрів України. Після засідання запланована прес-конференція прем’єра, повідомляє прес-служба уряду.

Водночас, як витікає з порядку денного сьогоднішнього засідання, розміщеному на урядовому порталі, розгляд питання про фінансування дострокових виборів на сьогоднішньому Кабміні навіть не планується. Натомість заплановані такі питання як внесення змін до закону України про судоустрій, ”про розміщення Київського апеляційного адміністративного суду”, “про граничну чисельність працівників апарату апеляційних загальних судів”.

Також Кабмін планує погодити пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами, вирішити питання про передачу нерухомого майна у м. Антрациті та розглянути якийсь загадковий пункт “для службового використання”.