«Могильниками» Промінвестбанку зайнялася Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом замаху на доведення до банкрутства «Промінвестбанку».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначається в повідомленні, “у зв’язку з намаганням певних рейдерських структур вплинути на стан фінансово-банківської системи держави, і зокрема на стабільність у діяльності ЗАТ «Промінвестбанк», за вказівкою Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА проводилася перевірка додержання Закону України “Про банки і банківську діяльність””. За результатами проведеної перевірки, Генеральною прокуратурою України за фактом замаху на доведення до банкрутства «Промінвестбанку» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ст. 219 КК України.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промівестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», - зазначалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промівестбанку», тимчасовим адміністратором призначений заступник голови Нацбанку Володимир КРОТЮК.