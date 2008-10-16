У Секретаріаті підозрюють, що власником «Фаїни» є заступник Вінського

Пасивність уряду в ситуації навколо судна «Фаїна», захопленого піратами біля берегів Сомалі, є неприпустимою.

Про це заявив керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України Олег Литвак, повідомляє прес-служба Президента.

Намагання уряду уникнути відповідальності за звільнення українських моряків свідчить про його недостатню зацікавленість у вирішенні цієї проблеми.

Зі свого боку Президент тримає ситуацію на контролі і робить все від нього залежне, щоб українські громадяни були звільнені якнайшвидше. Для цього створено всі необхідні передумови.

Проте вирішення цієї проблеми вимагає активної участі всіх органів влади, зокрема Кабінету Міністрів. Пасивність уряду, яку він демонструє на сьогодні, є неприпустимою. Таку позицію можна вважати цинічною, якщо в її основі – збереження особистого інтересу окремих урядовців.

Останніми днями українські й закордонні ЗМІ оприлюднили інформацію про ймовірну причетність до компанії – судновласника «Фаїни» заступника міністра транспорту і зв`язку України Ігоря Урбанського.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко має відреагувати на ці публікації і вжити відповідних заходів.

Водночас Секретаріат Президента звертається до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з проханням перевірити оприлюднені в ЗМІ факти, які можуть свідчити про корупційні зв`язки урядовців.