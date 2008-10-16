Ющенко повернув у Печерський суд скандальновідомого голову?

Народний депутат від БЮТ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Олена ШУСТІК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Печерського районного суду м. Києва Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА, звільнивши з цієї посади Інну ОТРОШ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії, за словами О.ШУСТІК, "на адміністративній посаді поновлений суддя, який був звільнений за викрадення печатки суду та фальсифікацію справ. Свого часу ганебні вчинки КОЛЕСНИЧЕНКА сколихнули усе суспільство і викликали всезагальне засудження. І це при тому, що Президент, згідно з рішенням КС не має повноважень призначати голів судів».

За її словами, суддю (до кабінету голови суду – УНІАН) "завів персонально заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН. При цьому новий голова був заведений за участю спецпідрозділів, в суді вибили двері".

«30 березня 2007 року ЮЩЕНКО з метою перевірки усіх обставин призначення В.КОЛЕСНИЧЕНКА головою Печерського районного суду міста Києва та у зв`язку зі зверненням з цього приводу голови Верховного Суду України та народних депутатів України скасував Указ Президента України від 21 червня 2005 року № 977 "Про призначення голови місцевого загального суду". Однак ситуація змінилася, і зараз Президент по всіх усюдах шукає людей з підмоченою репутацією, людей, які заплямували суддівську мантію негідними вчинками, щоб, поновивши їх на посадах, провернути вигідні йому брудні справи. Протизаконні, силові методи вирішення своїх питань вже стали нормою для Президента. Проте у правовій державі подібні вчинки не сумісні з найвищою державною посадою», - наголосила О.ШУСТІК.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2007 року Президент своїм указом 253/2007 скасував указ від 21 червня 2005 року № 977 "Про призначення голови місцевого загального суду". При цьому указом № 255/2007 В.ЮЩЕНКО призначив І.ОТРОШ в.о. голови Печерського райсуду Києва.

5 квітня 2007 року Президент скасував свій указ від 15 червня 2005 року № 950, яким переводив суддю В.КОЛЕСНИЧЕНКА на роботу до Печерського районного суду Києва. В.КОЛЕСНИЧЕНКО оскаржив це рішення у суді.

5 квітня минулого року Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Того ж дня в.о. голови Печерського райсуду І.ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО увірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.