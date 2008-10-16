Лавринович натякає, що доля виборів - у руках «окремої фракції»

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що ухвалення ВР у вівторок, 21 жовтня, законопроекту про внесення змін до Державного бюджету у частині фінансування позачергових виборів 7 грудня буде залежати від бажання окремої фракції блокувати роботу парламенту і наполегливості інших фракцій у реалізації своїх прав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови ВР, про це він заявив у рамках засідання круглого столу, організованого редакцією газети «Голос України», обговорюючи проблеми реформування місцевого самоврядування.

«Проект закону про внесення змін до Державного бюджету у частині фінансування як загальнонаціональних виборів 7 грудня, так і місцевих, давно знаходиться в парламенті. Він зареєстрований і очікує свого розгляду», – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він зазначив, що такий режим роботи Верховної Ради, який був продемонстрований наприкінці минулого тижня, унеможливлює ухвалення жодного рішення, включно із тими, що пропагуються урядом як першочергові.

Як повідомляв УНІАН, минулого четверга, 9 жовтня, депутати від БЮТ заблокували трибуну і президію парламенту, протестуючи проти рішення ВР включити до порядку денного питання про розгляд законопроекту про внесення змін до закону про вибори, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ. У п’ятницю, 10 жовтня, фракція БЮТ продовжувала блокувати трибуну і президію Верховної Ради.