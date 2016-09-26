Адвокат Кернеса заявила про погіршення стану здоров’я мера, наступне засідання відбудеться 24 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, у ході сьогоднішнього засідання адвокат Кернеса Лідія Ізовітова заявила про погіршення стану здоров'я її підзахисного через постійні поїздки до Полтави.

Вона зазначила, що її підзахисний переніс три складні операції і йому протипоказані регулярні навантаження, що виникають під час транспортування, які з урахуванням пошкодження спинного мозку, можуть призвести до необхідності проведення чергових операцій.

Вона також зазначила, що будівля Київського районного суду Полтави не пристосована для проведення гігієнічних процедур для людей з обмеженими фізичними можливостями.

У ході засідання суд допитав свідків - співробітників ресторану "МакДональдс", з якого, за словами потерпілих, 25 січня 2014 року викрали активістів Майдану.

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Після допиту суддя Андрій Антонов заявив, що ще необхідно допитати 27 свідків. Наступне засідання він призначив на 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН. Міський голова Харкова Геннадій Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Евромайдана 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 р. невідомий вчинив замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. Наразі він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Останній раз, 29 серпня, суд у Полтаві не відбувся, оскільки, за словами адвокатів, Кернес перебував на операції в Ізраїлі.