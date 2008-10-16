Тимошенко: МВФ міг би дати Україні від 3 до 14 млрд. доларів, якби не вибори

Міжнародний валютний фонд готовий розглядати виділення для України спеціальних кредитів в сумі від 3 млрд. дол. до 14 млрд. дол. для стабілізації фінансової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу після засідання Кабінету міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у неї є інформація від МВФ, який «готовий розглядати від 3 до 14 млрд. доларів спеціальні кредити для стабілізації фінансової системи України».

При цьому, зазначила прем`єр, МВФ заявив, що «йому дуже складно буде вести переговори з Україною, поки звучать всі ці пропозиції про дострокові вибори».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Раніше НБУ заявляв про те, що МВФ і українська сторона можуть обговорити можливість резервного кредиту standby для України.

У березні 2004 року Рада директорів МВФ затвердила для України річну програму співпраці «попереджуючий standby», що передбачає можливість звернення за кредитом на суму 605 млн. доларів у разі різкого погіршення платіжного балансу. Всі ці роки країна не зверталася за позикою.