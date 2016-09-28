Опубліковані телефонні переговори координаторів маршруту "Бука", який збив Боїнг над Донбасом (відео)

Записи були продемонстровані під час оприлюднення звіту Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), який голландський прокурор Фред Вестербеке представив сім'ям жертв рейсу MH17.

Так, судячи з них, було кілька дзвінків. Під час першого координатори домовлялися про необхідність доставки "Бука".

- Навіть не знаю, як сьогодні мої б*ять протримаються, чи ні. Тому що там їх почнуть зараз "градами" рівняти. І залишимося взагалі без розвідбату і без... Розумієш, це взагалі пипец.

- Аааай. б*ять...

- "Гради" то добре, зараз, б*ять, сушки завдадуть удар зранку. Якщо встигну вранці отримати Бук і відправити туди, це буде добре. Якщо не встигну, то, значить, вважай, що жо*а. Я сам туди збираюся...

Під час наступної розмови Бук вже був доставлений в Донецьк.

- А куди нам цю красуню вантажити, Миколайович?

- Яку? Цю?

- Так, так, що я привіз. Я вже в Донецьку.

- Цю про що я думаю, так? "М" яка?

- Так, Бук.

- А вона на цьому, на тягачі?

Під час наступної розмови невідомі координували кінцеву точку маршруту Бука.

- Так, Олег

- Так, альо. Чуєш, це саме, а це виходить за Сніжним блокпост останній перед Степанівкою - наліво. Правильно я зорієнтував?

- Біля Степанівки повинен йти направо через поле, йти на цей на*уй... Сніжне, так б*ть йо*ане.

- Ну так.

- От іди на Снігове. А там далі ... зорієнтую.

- Зрозумів.

Також була продемонстрована розмова, що відбувся 18 липня вранці 2014, на наступний день після катастрофи. З неї зрозуміло, що Бук повернувся на територію Російської Федерації.

- Вони довели до перехрестя машину, залишили. Пацани пішли далі самі.

- Так.

- Все, машина пішла туди, куди треба. І дійшла нормально, все. Там просто почалися незрозумілі дзвінки від десяти чоловік.

- Від яких десяти?

- Ну, на його номер почали дзвонити різні люди представлятися з... То один, то другий, то третій, четвертий. То він каже, я вже заї*ався. Потім, каже, сам Стрєлков почав дзвонити. Представився. І він узяв вимкнув телефон. І пі*дець б*ять. І ми не знаємо, де машина взагалі.

- Машина в Росії.