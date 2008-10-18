Партія регіонів: Тимошенко судорожно чіпляється за крісло

У Партії регіонів вважають, що зволікання з проведенням дострокових виборів поглиблює соціально-економічну і фінансову кризу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі заявив лідер Кримської організації Партії регіонів, народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ.

Він наголосив, що Партія регіонів вважає, що «кожний день зволікання» в проведенні дострокових виборів «втягує Україну у ще глибшу соціально-економічну, фінансову кризу».

«Ми переконані, що ці вибори потрібно проводити щонайшвидше, бо ТИМОШЕНКО розуміє: вона ці вибори програє, як програла безславно вибори у Києві. Вона боїться цих виборів. Ми ж, не бачивши іншого виходу, як розв`язати проблему усунення кризи тільки через вибори, готові пройти через чистилище виборів вчергове», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

За його словами, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «блокує проведення виборів» і «судорожно чіпляється» за крісло керівника Кабінету Міністрів України, оскільки «хоче йти в президентську кампанію із старту з прем`єр-міністра».

«Вона всіма силами намагається ці вибори якщо не відмінити, то відтягнути, - сказав В.КИСЕЛЬОВ. - Враховуючи те, що витворяє ТИМОШЕНКО - блокує суди, почали (депутати від БЮТ) чинити безчинства в Центральній виборчій комісії, заручилася вже підтримкою Заходу, що ці вибори не потрібні, - боюся, що ці вибори відсунуть». При цьому «регіонал» не зміг уточнити термінів. «На коли? Це сказати ніхто не може. Буде видно з розвитку подій», - відзначив В.КИСЕЛЬОВ.

«Регіонал» також відзначив, що за ситуацію, яка склалася в країні, відповідальні як Ю.ТИМОШЕНКО, так і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«ЮЩЕНКО цинічно, єзуїтськи проводить експерименти над народом України. Розуміючи, що ТИМОШЕНКО не здатна управляти економікою країни, він вдруге запропонував її на прем`єр-міністра, тільки для того, щоб усунути, показавши її нездатність, як одного з основних конкурентів на президентській кампанії», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.