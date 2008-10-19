Якщо ЄЦ піде на вибори окремо, то таким чином підтримає Ющенка

На конференції іванофранківської обласної організації «Єдиного центру» її голова, депутат обласної ради від «Нашої України» Павло АНДРУСЯК повідомив, що Івано-Франківська обласна організація "ЄЦ" припускає, що партія піде на дострокові парламентські вибори самостійно, навіть, якщо їх програє.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «дуже ймовірно, що "Єдиний центр" піде на вибори самостійно, хоча є великий ризик не стати парламентською партією”.

Мінусом самостійної участі у виборах П.АНДРУСЯК назвав те, що його «однопартійцям буде складно пояснювати людям, особливо на Західній Україні, чому партія, яка підтримує дії Президента України, не йде на дострокові вибори разом з “Нашою Україною”, виборчий список якої має очолити Віктор ЮЩЕНКО».

А плюсом такого вибору, за його словами, є “відсутність підтримки “Нашої України” на значній частині України». На думку П.АНДРУСЯКА, якщо “Єдиний центр” піде на вибори окремо, то таким чином партія, якій лише три місяці, підтримає Президента України.

Він також переконаний. що наше суспільство нині переживає не "кризу світогляду, а кризу моралі". За його словами, українська політика перетворилася «на дитячу пісочницю», і вся Україна спостерігає за тим, як «борються за лопатку».

Конференція Івано-франківської обласної організації «Єдиного центру» затвердила новий склад Ради, Контрольно-ревізійної комісії, обрала делегатів на партійний з’їзд та затвердила список кандидатів у народні депутати України від обласної організації за квотою 15 осіб.