Симоненко кличе на барикади

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликав комуністів організувати й очолити протестний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО сказав, виступаючи на позачерговому, 43-му, з`їзді КПУ, що проходить сьогодні в Києві.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що зараз у суспільстві спостерігаються «протестні настрої», й потрібно вплинути на це, організувавши й очоливши протестний рух.

За його словами, акції протестів ошуканих вкладників, страйкуючих робітників і шахтарів «повинні поступово перетворюватися на організований рух соціального протесту».

П.СИМОНЕНКО прогнозує, що весною «може пролунати соціальний вибух». За його словами, тому й Президент України Віктор ЮЩЕНКО прагне якнайшвидше провести дострокові вибори до парламенту, щоб хоч якісь голоси зібрати для своєї політичної сили.