У Європарламенті за участю Єврокомісії та Євроради обговорять відносини з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі керівник прес-служби Європарламенту Марджорі ван ден Бруке повідомила, що відповідне обговорення пройде 5 жовтня в рамках пленарного засідання ЄП у Страсбурзі.

За її словами, предметом обговорення буде підготовка до майбутнього саміту ЄС, який пройде 20-21 жовтня в Брюсселі. «Буде обговорюватися три питання: міграція, міжнародна торгівля та відносини з Росією», - деталізувала ван ден Брук.

Тема підготовки до майбутнього саміту та відносини з Росією також будуть предметом обговорення президента Європейського парламенту Мартіна Шульця з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту глави ЄП у Братиславу.

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Як повідомив речник президента ЄП Джакомо Фассіна, «він (Шульц) зустрінеться у четвер з прем’єр-міністром Фіцо, і вони обговорять Братиславський саміт (саміт відбувся 16 вересня) та підготовку до Європейської ради, яка відбудеться 20-21 жовтня і буде присвячена питанням міграції, торгівлі та відносин з Росією».

Крім того, Шульц від час візиту до Словаччини візьме участь у неформальному засіданні глав парламентів ЄС, так званому Братиславському парламентському саміті, який запланований на 6-7 жовтня.