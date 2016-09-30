У Європарламенті за участю Єврокомісії та Євроради обговорять відносини з Росією
Європейський парламент обговорить з Європейською комісією та Європейською радою відносини з Росією у рамках підготовки до майбутнього саміту ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Брюсселі керівник прес-служби Європарламенту Марджорі ван ден Бруке повідомила, що відповідне обговорення пройде 5 жовтня в рамках пленарного засідання ЄП у Страсбурзі.
За її словами, предметом обговорення буде підготовка до майбутнього саміту ЄС, який пройде 20-21 жовтня в Брюсселі. «Буде обговорюватися три питання: міграція, міжнародна торгівля та відносини з Росією», - деталізувала ван ден Брук.
Тема підготовки до майбутнього саміту та відносини з Росією також будуть предметом обговорення президента Європейського парламенту Мартіна Шульця з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту глави ЄП у Братиславу.
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Як повідомив речник президента ЄП Джакомо Фассіна, «він (Шульц) зустрінеться у четвер з прем’єр-міністром Фіцо, і вони обговорять Братиславський саміт (саміт відбувся 16 вересня) та підготовку до Європейської ради, яка відбудеться 20-21 жовтня і буде присвячена питанням міграції, торгівлі та відносин з Росією».
Крім того, Шульц від час візиту до Словаччини візьме участь у неформальному засіданні глав парламентів ЄС, так званому Братиславському парламентському саміті, який запланований на 6-7 жовтня.