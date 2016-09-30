Гройсман з Садовим гуляли по Львову в прямому ефірі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та мер Львова Андрій Садовий прогулялися вулицями Львова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter