Гройсман з Садовим гуляли по Львову в прямому ефірі
20:04, 30 вересня 2016Політика
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та мер Львова Андрій Садовий прогулялися вулицями Львова.
Скріншот відео
Прогулянку політиків транслювали в прямому ефірі на сторінці Facebook прем'єра.
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Як повідомляв УНІАН, Гройсман здійснив робочу поїздку у Львівську область.
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