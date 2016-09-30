Гройсман з Садовим гуляли по Львову в прямому ефірі

20:04, 30 вересня 2016
Політика
673 1

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та мер Львова Андрій Садовий прогулялися вулицями Львова.

Скриншот видео

Прогулянку політиків транслювали в прямому ефірі на сторінці Facebook прем'єра.

Читайте такожКабмін погодив Львову кредит на 75 мільйонів євро для вирішення проблеми зі сміттям

Як повідомляв УНІАН, Гройсман здійснив робочу поїздку у Львівську область.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter