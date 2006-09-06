Чи зберуть ”Регіони” депутатську більшість у 300 голосів?

Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ прогнозує, що приблизно 30-35 народних депутатів з фракції «Наша Україна» увійдуть до опозиційного міжфракційного об’єднання, а також не вірить у те, що багато депутатів з БЮТ підуть до більшості.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

А.ШКІЛЬ підкреслив, що це його особиста точка зору, яка грунтується на тому, що в багатьох депутатів з «Нашої України» є певні моральні обмеження, які не дозволять їм увійти до коаліції.

Він прогнозує, що до коаліції увійдуть лише 40-45 депутатів від цієї фракції. (Всього у “Нашій Україні 80 депутатів – УНІАН).

А.ШКІЛЬ висловив думку, що сьогодні Партія регіонів намагається утворити більшість, яка б мала більше 300 голосів, для того, щоб, по-перше, опозиція не могла впливати на владу, а по-друге, вони мають плани внести зміни до Конституції, щоб обирати Президента в парламенті. При цьому А.ШКІЛЬ зазначив, що хоче подивитись, як “нашоукраїнці” голосуватимуть за це.

Коментуючи заяви про можливість входження ряду депутатів від БЮТ до більшості, А.ШКІЛЬ сказав: «Я не вірю у велику кількість». Він підкреслив, що в БЮТ багато депутатів молодих, амбітних, які хочуть себе бачити в політиці і майбутньому. «Ті, хто не бачить, – підуть в коаліцію, тому що сьогодні виглядає так, що зрадник це той, хто зміг вчасно передбачити, а завтра може бути інакше», - підкреслив А.ШКІЛЬ. За його словами, головним завданням опозиції є недопущення згортання демократичних процесів в Україні, а це означатиме, що в майбутньому депутатам-зрадникам місця в політиці не залишиться.