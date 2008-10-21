Продовження курсу на інтеграцію в НАТО несе небезпеку Україні?

Продовження Україною курсу на інтеграцію в НАТО загрожує розколом країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав державний міністр Федерального міністерства закордонних справ ФРН Гернот ЕРЛЕР під час відеомосту Москва-Берлін «Кавказький конфлікт. Що далі? Геополітичні наслідки».

Він зазначив, що в Україні в питанні вступу до НАТО є протилежні точки зору.

«Не буде перебільшенням, якщо я скажу, що переважна більшість населення критично ставиться до вступу України в НАТО. Останні опитування дали результати приблизно 67% проти», - зазначив він.

При цьому Г.ЕРЛЕР підкреслив, що ставлення до вступу в НАТО дуже чітко розподіляється по території України: Схід – категорично проти, Захід – за вступ до Альянсу.

«До тих пір, поки положення таке, абсолютно очевидно, що існує велика небезпека нестабільності в Україні, й продовження курсу на інтеграцію в НАТО призведе до ще більшого розколу країни. Ми не маємо наміру дестабілізувати сусідню країну такими кроками, що може призвести до її розколу», - підкреслив Г.ЕРЛЕР.

Він переконаний, що спочатку в Україні повинні визначитися, наскільки їй необхідний вступ до Альянсу.

Він підкреслив, що стримана позиція Німеччини щодо приєднання України та Грузії до ПДЧ жодним чином не пов`язана з останніми подіями на Кавказі.

За його словами, побоювання Німеччини та інших країн ЄС стали очевидними на Бухарестському саміті НАТО. Г.ЕРЛЕР додав, що це стосується внутрішньої готовності країн інтегруватися до Альянсу, ходу внутрішніх реформ, роботи демократичних інституцій і спроможності робити внесок у безпеку НАТО.

«Поки немає причин говорити про такі високі стандарти кандидатів», - сказав він.

Г.ЕРЛЕР вважає, що з моменту Бухарестського саміту мало що змінилося, й ці чинники відіграватимуть велику роль під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в грудні.