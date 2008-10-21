Раду суддів просять утриматися від оцінювання указів Ющенка

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК наголошує, що ліквідація Окружного адміністративного суду Києва і створення Центрального і Лівобережного окружних адмінсудів столиці відбулись згідно із визначеними законодавством процедурами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на засіданні президії Ради суддів України. (Перед виступом М.ОНІЩУКА голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО заявив, що утворення Центрального окружного адміністративного суду Києва відбулося з порушенням законодавчої процедури – УНІАН).

За словами М.ОНІЩУКА, у травні цього року на його ім’я надійшло подання від голови Вищого адміністративного Суду України, в якому йшлося про можливість утворення в Києві двох додаткових окружних адміністративних судів, а також Вінницького і Житомирського апеляційних адміністративних судів.

«На виконання цього звернення міністр вніс подання (Президентові – УНІАН)», - сказав М.ОНІЩУК. При цьому він додав, що окремих узгоджень подання не потрібно. На думку міністра, процедура узгодження була дотримана.

Водночас, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо Окружного адміністративного суду Києва, М.ОНІЩУК сказав: «Останні події свідчать про те, що судова система ще не стала незалежною, і це сигнал для ряду рішень, які б унеможливили ті процеси, які виникли». За словами міністра юстиції, сьогодні необхідно вжити ще кроків для унеможливлення незаконного тиску на суди.

Разом з тим він висловив думку, владі також необхідно вжити додаткових заходів та впорядкувати забезпечення судів охороною.

Крім того, М.ОНІЩУК закликав Раду суддів утриматися від оцінки дій Президента України.

«Питання оцінки указів глави держави не може бути предметом оцінки суддями з точки зору етики», - зазначив М.ОНІЩУК.

УНІАН отримала повідомлення прес-служби Міністерства юстиції України, у якому також пояснюється процедура утворення і ліквідації судів.

Як відомо, суди загальної юрисдикції утворюються та ліквідуються Президентом України за поданням міністра юстиції України, погодженим з головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду, як це визначено частиною першою статті 20 закону України "Про судоустрій України". Крім того, частина третя цієї статті встановлює, що підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою, передислокація військ, або реорганізація Збройних Сил України, зміна визначеної цим законом системи судів, а також інші підстави, передбачені законом.

Таким чином, прийняттю коментованого Указу Президента України передувало внесення 14 травня 2008 року головою Вищого адміністративного суду України Олександром ПАСЕНЮКОМ подання міністру юстиції. Відповідно, міністром юстиції 27 серпня 2008 року внесено подання Президенту України щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Центрального і Лівобережного окружних адміністративних судів міста Києва.

Вищезазначені дії були обумовлені необхідністю створення реальних умов для можливості здійснення адміністративного судочинства на території міста Києва у строки, визначені процесуальним законодавством. Практика засвідчує, що на сьогодні на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла значна кількість справ, які досі не розглянуті у зв’язку з великим навантаженням на суддів.

Так, залишок нерозглянутих справ станом на кінець першого півріччя 2008 року становив 63%. Така ситуація призводить до порушення конституційних прав громадян на забезпечення ефективного судового захисту та вирішення спорів у розумні строки.

Зміни у формуванні системи адміністративних судів є не останніми. Як засвідчує практика діяльності цих нещодавно створених судів, задля забезпечення можливості виконання покладених на них завдань є необхідним внесення відповідних коректив.

Зокрема, 15 жовтня 2008 року міністром юстиції внесено Президенту України подання щодо утворення Житомирського та Вінницького апеляційних адміністративних судів.