Тимошенко урізає витрати виконавчої влади

Уряд з 1 листопада скорочує на 20% адміністративні витрати всієї виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Сьогодні ми вже ухвалили рішення на засіданні уряду про скорочення на 20% усіх адміністративних витрат усієї виконавчої системи. Це рішення набере чинності з 1 листопада 2008 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також наголосила, що уряд збереже всі соціальні пільги, а також рівень зарплат і пенсій. «Зарплати та пенсії підвищуватимуть на рівень інфляційних процесів в Україні, якщо такий рівень буде. Але запроваджується мораторій на надання нових пільг, і поки що ми не зможемо, окрім як на рівень інфляції, збільшувати соціальні витрати», - пояснила вона.