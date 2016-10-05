Омелян, Дубневич і Бурбак закликали Раду проголосувати за створення Дорожнього фонду

За словами Дубневича, як одного з авторів цих законопроектів, створення Дорожнього фонду дозволить спрямувати гроші, сплачені в бюджет у вигляді акцизів і мит з нафтопродуктів та автомобілів, на ремонт та будівництво доріг.

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«Наразі ці кошти витрачаються нецільовим чином. Наше завдання почати повномасштабні інфраструктурні проекти, і Дорожній фонд це дозволить зробити, починаючи вже з 2017 року», - підкреслив Дубневич.

Як написав Ярослав Дубневич на своїй сторінці у Facebook, в перші два роки Фонд акумулюватиме 75% акцизів і мит, з 2019 року - 100%. При цьому він зазначив, що Мінфін вже вніс в проект держбюджету на 2017 рік Дорожній фонд, але рівень його фінансування - 26,75%. Дубневич вважає, що цієї суми буде недостатньо, оскільки рівень фінансування фактично залишиться на колишньому рівні.

Дубневич уточнив, що 65% коштів Фонду будуть витрачатися на дороги державного значення, 3% - на безпеку руху, а 35% у вигляді цільових субвенцій будуть перераховуватись місцевим органам влади (обласного рівня), які розпоряджатимуться ними без узгодження з центральними органами влади.

Володимир Омелян зазначив, що ці законопроекти вже пройшли громадське та експертне обговорення. «Уже відбулося близько 40 експертних слухань, проекти схвалені. Між першим і другим читанням ми зможемо внести поправки в проекти і в 2017 рік увійти з Дорожнім фондом, тим самим припинивши практику ручного управління бюджетом в частині фінансування доріг», - сказав Омелян.

Максим Бурбак заявив, що «Народний фронт» підтримує ідею створення Дорожнього фонду, і фракція буде голосувати за проекти законів в четвер. Він також заявив, що фракція буде пропонувати проект закону №5222. Цей законопроект передбачає до 2019 року продовження експерименту, згідно якого надпланові доходи регіональних митниць також будуть направлятися на фінансування доріг.

«Цей експеримент, за винятком Одеської області, показав свою ефективність у Львівській, Тернопільській областях, на Волині, де в цьому році почалися масштабні дорожні роботи», - сказав Бурбак. Дубневич вважає, що парламент повинен підтримати і цей проект.

Нагадаємо, що проект законів про створення Дорожнього фонду було включено до порядку денного поточної сесії парламенту на Погоджувальній раді 3 жовтня. Зобов'язання створити такий фонд Україна взяла на себе у 2010 році, що обумовлено меморандумом між Урядом України та ЄБРР. Президент Петро Порошенко на засіданні РНБО у вересні визначив дорожню сферу як пріоритетну до 2018 року.