НАТО пасує перед Росією?

НАТО сьогодні не спроможне забезпечити безпеку своїм новим і потенційним членам.

Таку думку висловив голова наглядової ради Фундації “Суспільність” Олег РИБАЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій завершенню ІІІ етапу проекту “Громадська підтримка ПДЧ Україні”.

“НАТО на сьогодні взагалі не здатне виконувати основну мету, заради якої такі країни, як Україна і Грузія, туди прагнуть. Тобто, Альянс зараз реально не спроможний забезпечити безпеку своїх нових і потенційних членів. Йдеться про те, що члени НАТО або експерти, які працюють по темі НАТО, зокрема французькі, німецькі, британські та представники інших впливових країн старої Європи, не для запису, не офіційно, говорять приблизно таке: якщо виникне конфлікт між новими членами НАТО, зокрема країнами Балтії, Польщею, з Росією, то Альянс не готовий до відкритого військового протистояння з РФ.

Вони це аргументують наявністю у РФ ядерної зброї, і взагалі вважають, що про такий розвиток подій навіть страшно думати”, - ділиться своїми враженнями після спілкування з європейськими експертами О.РИБАЧУК.

Він зауважив, що західні експерти, політики сьогодні ставлять Україні слушне запитання: "а чи взагалі відповідає сьогодні Альянс нашим безпековим очікуванням, у чому сенс питання і чого туди прагнути новим країнам, особливо після російсько-грузинського конфлікту?".

“Сьогодні ми вам безпеку гарантувати не можемо”, - зазначають, за словами О.РИБАЧУКА, натівські експерти.

“Більше того, на сучасному етапі постало актуальне питання – я маю таку інформацію із декількох джерел, – що найближчим завданням члени Альянсу вбачають відпрацювання реальної політики захисту нових членів від можливої агресії – і вони вже знають, від кого. На Бухарестському саміті таке питання ще не стояло: НАТО тоді заявило, що не сприймає Росію як опонента чи ворога. І тому у військових штабах відсутні відповідні плани дій на випадок такої конфронтації”, - повідомив О.РИБАЧУК.