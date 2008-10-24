УНП закликає "Свободу" створити виборчий блок

Українська народна партія закликає Всеукраїнське об’єднання «Свобода» спільно працювати над створенням єдиного правого блоку на дочасних виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться у Зверненні УНП щодо спільної участі правих партій у виборах, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

У документі зазначено, що «на виборах до Верховної Ради праві українські політичні сили не мають права на розпорошення».

«Досвід діяльності парламентів попередніх двох скликань продемонстрував, що без впливу на роботу Верховної Ради представників правих сил, корпоративні інтереси олігархічних проектів беруть гору над національними інтересами України, а після агресії Російської Федерації проти Грузії це ставить під загрозу саме існування незалежної суверенної української держави», - йдеться в документі.

УНП констатує, що «праві політичні сили в Україні з року в рік все більше розмиваються та асимілюються в ідеологічно несумісних політичних проектах» - «саме так УНП розцінює, зокрема, намір Народного руху України увійти до складу БЮТ та персональне входження окремих представників національно-демократичного табору до Партії регіонів».

Причиною того, що демократична коаліція у Верховній Раді була «паралізована», у Зверненні названо «відсутність спільної ідеологічної платформи, тобто – різновекторність геополітичних, економічних та гуманітарних орієнтирів її учасників».

«У демократичних країнах світу глибокі соціально-економічні кризи завжди долали праві, консервативні партії, які поєднували у своїй політиці безумовний захист національних інтересів та підтримку економіки. Тому в умовах кризи, що все більше охоплює Україну, УНП звертається до ВО «Свобода» відкласти суто партійні амбіції, відмовитися від окремих положень партійної програми (зокрема, заперечення інтеграції України в НАТО, зафіксоване в програмі «Свободи»), та спільно працювати над створенням єдиного правого блоку, який здатен реалізувати українську національну ідею», - підкреслюється у Зверненні.