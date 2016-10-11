Порошенко пообіцяв підписати "антирейдерський закон" цього тижня

Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Ради регіонального розвитку.

Порошенко заявив, що вже дав доручення очільникам МВС, Мінагропроду та Мін'юсту реалізувати положення цього закону.

Читайте такожПорошенко очікує підписання українсько-польської угоди про співробітництво в сфері оборони «Земельне рейдерство категорично неприпустиме. Я б хотів запевнити, що президент і уряд і ВР швидко відреагували на випадки рейдерства, прийняли закон, який я негайно підпишу. Цього тижня він буде підписаний і втілений у життя. І всі сценарії, які раніше використовувалися для того, щоб атакувати селян, будуть згорнуті. Я дав доручення міністру внутрішніх справ, очільнику Мінагропроду, Мін'юсту, щоб ми реалізували повноваження, які дає закон. Хотів би також, щоб і НАБУ підключилося до цього процесу», - сказав глава держави.

При цьому глава держави додав, що рейдерство повинно бути повністю виключеним.