Біткойн летить у прірву з шаленою швидкістю: інвестори втратили сотні мільярдів доларів

Менш ніж за тиждень з ринку криптовалют зникло майже пів трильйона доларів – очолюваний біткоїном розпродаж різко прискорився.

Як пише Bloomberg, загальна вартість крипторинку з 29 січня скоротилася на 467,6 мільярда доларів. У вівторок, 3 лютого, біткоїн упав до найнижчого рівня з моменту переобрання Дональда Трампа президентом США на початку листопада 2024 року, після чого в країні сформувалася більш дружня до криптовалют адміністрація.

Найвідоміша криптовалюта досягла 15-місячного мінімуму – 72 877 доларів, але в середу, 4 лютого, частково відіграла втрати. Станом на ранок біткоїн торгувався близько 76 600 доларів.

Попри прихильну до криптоіндустрії позицію Білого дому та зростання інтересу з боку великих інституційних інвесторів, біткоїн упав приблизно на 40% від свого рекордного максимуму на початку жовтня 2025 року. Причиною обвалу стала хвиля примусових закриттів угод 10 жовтня, яка призвела до втрати інвесторами 19 млрд доларів. Відтоді крипторинок так і не зміг повністю оговтатися.

Падіння відбувається на тлі турбулентного тижня на світових ринках, коли різкі коливання переживали також золото й срібло. Дорогоцінні метали у вівторок знайшли покупців після попередніх втрат, тоді як криптовалюти підтримки не отримали. Біткоїн і американські фондові індекси падали через загострення напруженості між США та Іраном, що змусило інвесторів шукати більш надійні активи.

Стрімке падіння біткоїна ставить під сумнів його роль як так званого цифрового золота, адже під час геополітичної нестабільності він не спрацював як "тиха гавань". Інвестор Майкл Б’юррі попередив, що біткоїн проявив себе радше як спекулятивний актив, не зумівши стати захистом від ризиків на кшталт дорогоцінних металів.

Потоки коштів у біржові фонди (ETF) на біткоїн у США залишаються нестабільними. Після припливу близько 562 млн доларів у понеділок інвестори, за даними Bloomberg, вже у вівторок вивели з цих фондів 272 млн доларів.

За словами генерального директора Galaxy Digital Майкла Новограца, історично існувала майже "релігійна віра" в те, що біткоїн потрібно тримати за будь-яких умов.

"І якось цей вірус або ця лихоманка минули, і ви почали бачити продажі", – зазначив він під час звіту компанії.

30 січня біткойн впав до нового двомісячного мінімуму. Настрої навколо найбільшої криптовалюти погіршувалисся, а інвестори виводили гроші з біржових фондів, що торгують цим токеном.

Несприятлива ситуація з біткоїном контрастувала зі зростанням цін на золото та інші дорогоцінні метали, оскільки інвестори, які шукають прихистку від геополітичної невизначеності, відмовляються від криптовалют на користь традиційних безпечних активів.

