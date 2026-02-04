У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 4 лютого

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 4 лютого, подорожчав на 10 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і становить 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 4 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,19 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України подорожчав на 20 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,77 гривні за євро.

