Росія не зупиниться на дестабілізації ситуації в Україні та регіоні в цілому - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час 6-го національного експертного форуму "Ключові питання року" у Києві.

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"Я вважаю, що як би хто не реалізовував різні ідеї, що Росія не зупиниться на тому, щоб дестабілізувати нас і дестабілізувати весь регіон, оскільки успіх України як європейської і демократичної держави означає фундаментальну делегітимізацію того, що є в Росії, делегітимізацію ментальну, історичну, релігійну. Тому такі спроби не припиняться", - сказав міністр.

За його словами, Україна повинна мати чітку логіку тактичних кроків і чітку стратегію. "І те, і інше нам обов'язково потрібно мати з нашими друзями і партнерами", - підкреслив Клімкін.

Міністр зауважив, що Україна має друзів і союзників, Україна не знаходиться у вакуумі в цьому світі.

"Головне, що в основі нашої політики, і я вважаю, що це перший раз за весь час української незалежності, - це баланс цінностей та інтересів, а не якихось ситуативних ідей. Цей баланс цінностей і інтересів для мене є запорукою того, що ми можемо йти вперед", - додав Клімкін.