У Януковича назвали винних за проблеми на валютному ринку

Ситуація на валютному ринку України є результатом помилкових дій уряду і Національного банку України.

Таку думку виказала кореспонденту УНІАН народний депутат від Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Ірина АКІМОВА.

«Усе, що ми з вами бачимо, пов`язано з помилками в бюджетній політиці і розкручуванням популістських обіцянок урядом ТИМОШЕНКО впродовж багатьох місяців, з одного боку, і складністю контролювати ситуацію монетарними інструментами НБУ. Але є ще і третя сторона питання: коли між урядом і НБУ немає постійної й ефективної, надійної координації, то дуже важко сподіватися, що будь-які фінансові проблеми можуть бути розв`язані», - сказала І.АКІМОВА.

Вона переконана, що курсові коливання, які спостерігаються в Україні, мають негативніші наслідки, ніж у європейських країнах.

Депутат наголосила, що за останній час євро девальвував по відношенню до долара більш ніж на 20%, проте це не викликало «народного обурення і дискусій у європейських країнах». «Чому? Бо в умовах, коли фінансова система стабільніша й надійніша, і населення вірить банкам, не забирає звідти вкладів і розраховує на те, що проблеми фінансової кризи можуть бути подолані завдяки скоординованим діям уряду і Нацбанку, сам факт коливання обмінного курсу матиме абсолютно інший ефект», - пояснила І.АКІМОВА.

Вона переконана, що “приборкати” ситуацію на валютному ринку України можна шляхом посилення відповідальності за цінову політику і політичної незалежності Нацбанку.

При цьому депутат наголосила, що на сьогодні консультації щодо більш скоординованих дій НБУ і уряду почали вестися дуже активно. «Хочеться сподіватись, що якийсь ефект від цих консультацій буде», - сказала депутат.

Також одним із основних чинників стабілізації ситуації І.АКІМОВА назвала довіру населення і зовнішніх інвесторів до української банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає неефективною політику Національного банку з підтримки курсу національної валюти.

«Те, що відбувається з курсом гривні, уряд категорично не підтримує. Ми вимагаємо застосування золотовалютних резервів країни, як це відбувається в будь-якій країні світу, для стабілізації курсу гривні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем`єр наголосила, що відповідно до Конституції України, уряд не має права впливати на політику Нацбанку. У зв`язку з цим вона вважає за необхідне, щоб парламент заслухав звіт Національного банку щодо падіння гривні.

Тим часом, сьогодні, 29 жовтня, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що курс гривні до кінця цього року буде на рівні не менш як 6 грн. за 1 долар.