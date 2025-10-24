Проходження опалювального сезону може вимагати залучення додаткових коштів.

Необхідний обсяг фінансування додаткового імпорту газу становить порядка 2 мільярдів євро.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду 24 жовтня.

За словами голови уряду, закриття потреби в фінансуванні буде здійснюватися двома шляхами: це внутрішній резерв та зовнішня допомога партнерів.

Відео дня

"Внутрішній резерв – це резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти. Також це фінансування банківського сектору України, діяльності компанії "Нафтогаз". Друга частина – це допомога наших партнерів", – пояснила Свириденко.

Зовнішня допомога включатиме гранти та позики через співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та іншими установами. Норвегія, зокрема, вже виділила грант в розмірі 150 млн євро, а ще 60 млн євро пообіцяла надати Німеччина, повідомила прем’єрка.

Поки що виділених Кабміном 8 млрд гривень достатньо на закупівлю 300-400 млн кубів газу, звернула увагу народна депутатка Вікторія Сюмар.

За її словами, з 13 млрд кубів газу, який накопичений в українських сховищах, 5 млрд кубів – буферний газ (слугує для забезпечення стабільного тиску в системі, для опалення не використовується, – УНІАН).

"Під серйозною загрозою 6 млрд українського газовидобутку взимку. Для проходження опалювального сезону потрібно закупити бодай 8 млрд кубів", – вважає Сюмар.

Раніше під час години запитань до уряду Свириденко відмовилася відповідати на питання про втрати внутрішнього газовидобутку в залі. При цьому прем’єрка дала зрозуміти, що цю інформацію зараз не можна розголошувати.

"Повну відповідь я вам дам окремо, не на загал", – прокоментувала Свириденко також запитання про обсяги газу, які потрібно імпортувати.

Опалювальний сезон в Україні – головні новини

Раніше голова Кабміну Юлія Свириденко повідомила, що через масовані російські удари по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток. Тому у рамках підготовки до опалювального сезону було додатково виділено 8,4 мільярда гривень на імпорт газу для населення.

В той же час народний депутат Михайло Бондар вважає, що за найгіршого варіанту – газу не вистачатиме вже в грудні-січні. Тож поки що старт опалювального сезону знаходиться під питанням.

Вас також можуть зацікавити новини: