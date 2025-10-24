Популярний лоукостер продовжує нарощувати свою присутність у Польщі.

Ірландський лоукостер оголосив про розширення польотної програми з польського міста Вроцлава. Раніше те саме зробив його головний європейський конкурент Wizz Air.

Як ідеться в повідомленні на сайті авіакомпанії, оновлений зимовий розклад Ryanair включає 38 маршрутів, зокрема шість нових:

Ньюкасл (Велика Британія);

Лондон-Лутон (Велика Британія);

Севілья (Іспанія);

Пескара (Італія);

Ламеція (Італія);

Афіни (Греція).

"Базуючи у Вроцлаві сім літаків, Ryanair зміцнює свої позиції найбільшого перевізника в регіоні, сприяючи розвитку туризму, створенню робочих місць та економіки Нижньої Сілезії. Цього року авіакомпанія перевезе понад 2,5 мільйона пасажирів до Вроцлава і назад, пропонуючи їм ще ширший вибір напрямків по всій Європі", – заявляють в авіакомпанії.

На честь оголошення зимового розкладу авіакомпанія Ryanair запустила спеціальну акцію на рейси через аеропорт Вроцлава: квитки коштують від 119 злотих (близько 1 363 гривень за курсом на 24 жовтня 2025 року – ред.). Пропозиція діє обмежений час виключно на офіційному сайті ryanair.com.

Інші нові рейси Ryanair із Польщі

Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair оголосив про запуск нових рейсів із польського Катовіце, також дуже зручного для українців.

Крім того, лоукостер вирішив розширювати свою присутність в аеропорту "Варшава-Модлін": планується додати одразу 25 нових маршрутів до столиці Польщі.

