В УКРОПі пропонують запровадити секторальні санкції проти російських банків

Метою документа є надання пропозицій Раді національної безпеки та оборони України щодо запровадження секторальних санкцій проти банків, «істотна участь в яких належить особам Російської Федерації». Проект постанови підписали народні депутати Віталій Купрій, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олександр та Віктор Шевченки, Андрій Денисенко.

Автори документа зазначають, що персональні санкції, запроваджені РНБОУ проти 388 фізичних та 105 юридичних осіб у 2015 році, виявилися неефективними. Указ президента від 17 жовтня цього року про санкції також стосується персональних обмежень. «Партія УКРОП вважає це безперспективним, бо персональні санкції ніяк не шкодять агресору. Тому вперше в історії ми пропонуємо запровадити секторальні санкції – без визначеного кола осіб для певної сфери бізнесу, який працює в Україні. Пропонується розпочати з банківської сфери», – пояснив Віталій Купрій.

Нардеп наголосив, що за останні два роки роль російського капіталу в банківській сфері зросла, клієнти українських банків поставлені в залежність від агресора, що створює загрозу національній безпеці. Крім того, фактично, кошти українських платників податків через банківські структури йдуть на підтримку агресії на сході України.

У проекті постанови передбачається, зокрема, блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах, заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави тощо.

Нардепи з УКРОПу також пропонують надати парламенту право самостійно запроваджувати санкції у випадку необхідності та якщо інші компетентні органи цього не зробили. «Це стимулюватиме Президента України та РНБО, щоб вони активно діяли та використовували цей інструмент для зупинення агресора», – наголосив Віталій Купрій.

Проект Закону України № 5278 «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про санкції» щодо права Верховної Ради України застосовувати санкції», який дозволить парламенту запроваджувати обмеження своїм рішенням у випадку, коли цього не зробили РНБОУ та президент протягом 30 днів, також зареєстрований у парламенті.