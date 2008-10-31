Бойко пояснив, чим Кабмін Януковича буде відрізнятися від технічного уряду

Для стабілізації ситуації в економіці України слід повернути уряд Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає народний депутат, заступник голови Партії регіонів Юрій БОЙКО. Про це він заявив під час круглого столу «Політичні аспекти співпраці України з МВФ» в агентстві РІА-Новини, повідомила УНІАН прес-служба народного депутата України Ю.БОЙКА.

«Якщо країні потрібен результат - цей результат може дати тільки команда ЯНУКОВИЧА. Вона спрацьована, притерта, на відміну від можливого технічного уряду. Уряд ЯНУКОВИЧА - найефективніший з тих, які працювали на Україні за останні п`ять років. Про це свідчать результати, і це всі визнають», - зазначив Ю.БОЙКО.

На думку політика, не важливо чи прийде уряд ЯНУКОВИЧА в наслідок виборів чи переформатування коаліції.

Разом з тим, він переконаний, що перемога Партії регіонів на дострокових парламентських виборах «мало у кого викликає сумніви, і вона сформує наступний уряд».

«Безумовно, після виборів легітимність уряду буде вищою, але оскільки їх результати передбачені, прихід уряду ЯНУКОВИЧА як перехідного, прискорить очевидні процеси і дозволить швидше ввімкнути реальні механізми подолання кризи», - підкреслив депутат.