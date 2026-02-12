Росія хоче повернутися до долара: Bloomberg оприлюднив деталі документу

США вже допускають поступове зняття санкцій у межах мирної угоди.

Кремль підготував меморандум із семи пунктів про можливий економічний союз із США після припинення війни в Україні. Документ передбачає повернення Росії до доларових розрахунків та масштабну енергетичну та сировинну співпрацю.

Як пише Bloomberg, у меморандумі високого рівня викладено сім напрямів, де, на думку Кремля, економічні інтереси Росії та США можуть збігтися після укладення мирної угоди щодо України. Документ передбачає спільну роботу на підтримку викопного палива замість екологічних альтернатив, інвестиції в природний газ, морську нафту та критично важливу сировину, а також можливість значних прибутків для американських компаній.

Пропозиція, поширена серед російських високопосадовців, дає уявлення про тактику Кремля на тлі обговорення потенційних економічних домовленостей між США та Росією як складової майбутньої мирної угоди. Центральний елемент - повернення Росії до доларової системи розрахунків. Цей крок означав би різку зміну політики Москви та потенційні наслідки для світових фінансів.

США вже допускають поступове зняття санкцій у межах мирної угоди, що стало б передумовою для операцій у доларах. Водночас меморандум містить значно ширші наміри.

До повномасштабного вторгнення 2022 року Росія намагалася зменшити залежність від долара та зблизитися з Китаєм. Після запровадження санкцій Москва розширювала торгівлю в альтернативних валютах, зокрема з Китаєм та Індією.

У меморандумі визначено такі напрями співпраці:

довгострокові авіаційні контракти з модернізації російського авіапарку та можлива участь США у виробництві;

спільні підприємства з видобутку нафти та ЗПГ, зокрема на шельфі й у складних родовищах, із компенсацією попередніх втрат американських інвесторів;

пільгові умови для повернення американських компаній на російський ринок;

співпраця у сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;

повернення до доларових розрахунків, у тому числі в енергетичних операціях;

спільна робота щодо стратегічної сировини – літію, міді, нікелю та платини;

просування викопного палива як альтернативи кліматичній політиці ЄС і Китаю.

З одного боку, повернення до доларових розрахунків означатиме повторне підкорення фінансовому домінуванню Вашингтона та зворотну дію зусиль, спрямованих на зменшення вразливості російської економіки до тиску США. Водночас це принесло б адміністрації Трампа велику перемогу в її очевидній меті – послабити відносини між Москвою та Пекіном.

На думку західних посадовців, частина пропозицій може бути спрямована на посилення розбіжностей між США та європейськими союзниками України. Інші – це масштабні, але віддалені обіцянки, здатні зацікавити Вашингтон без гарантії реалізації.

Водночас Пекін залишається ключовим постачальником компонентів для російської військової промисловості після санкцій, що ставить під сумнів готовність Кремля дистанціюватися від Китаю. У документі ж стверджується, що повернення до долара розширить валютний ринок РФ і зменшить волатильність платіжного балансу, а для США - зміцнить статус долара як резервної валюти та допоможе вирівняти ціни на енергоносії між Китаєм і США.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва й Вашингтон паралельно з мирними переговорами обговорюють масштабні економічні угоди. За його словами, інформацію про пропозицію зібрала українська розвідка.

Президент Володимир Зеленський розповів про намагання Росії укласти зі США двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва між країнами.

Глава держави зазначив, що існує ймовірність підписання документів між Америкою і російською стороною. За його словами, є різні сигнали, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною – з суверенітетом і безпекою держави.

