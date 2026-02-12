Чотири країни виділяють додаткові гроші на закупівлю зброї для України: про яку суму йдеться

Передбачається закупити в США засоби для українських сил ППО.

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія і Швеція оголосили про виділення коштів на закупівлю американської зброї, обладнання і боєприпасів для Україна в межах ініціативи PURL. Загальна сума нового внеску від цих чотирьох країн становить 420 мільйонів євро (500 млн доларів).

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони Нідерландів, відповідну заяву зробив міністр Рубен Брекельманс під час засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі (формат "Рамштайн").

Зокрема, Нідерланди від свого уряду роблять внесок на суму близько 90 мільйонів євро. Ці кошти виділяються з суми обсягом 750 млн євро, які були обіцяні раніше.

Відео дня

"Незважаючи на усі дипломатичні зусилля, кожного дня ми бачимо, що російські терористичні атаки продовжуються. Зі зниженням температури в Україні до -20 градусів, російські дрони і ракети навмисно запускаються для обстрілів енергетичних об’єктів. Це просто злочинно. Тож, вкрай важливо, щоб ми продовжували нашу стійку підтримку України, особливо засобами ППО", - наголосив Брекельманс.

Обладнання для винищувачів F-16

Також зазначається, що Нідерланди постачають обладнання з американських запасів, і зокрема, ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для F-16 і запасні частини.

Як анонсував Брекельманс, Нідерланди відправлять в Україну симулятори для навчання польотам на F-16. Ці симулятори відіграють вирішальну роль для підготовки пілотів.

Допомога від Британії

Як сказано у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії, внесок Лондона в ініціативу PURL становитиме 150 мільйонів фунтів. Ця ініціатива забезпечує швидке постачання перехоплювачів ППО для захисту українського неба.

Зазначені кошти є частиною нового невідкладного пакету протиповітряної оборони для України загальною вартістю понад 500 млн фунтів.

Також Україна отримає додаткову 1 тисячу легких багатоцільових ракет (LMM), вироблених у Белфасті, які будуть критично важливими для захисту української інфраструктури та міст від посилених російських атак безпілотниками та ракетами.

У найближчі місяці Британія також передасть ще 1 тис 200 ракет ППО та 200 тис артилерійських боєприпасів для українських захисників через Консорціум протиповітряної оборони (ADC). Міністр оборони Джон Гілі наголосив:

"Наближаючись до п’ятого року повномасштабного вторгнення Путіна, Велика Британія та наші союзники налаштовані підтримувати Україну ще більше. Я пишаюся незмінним лідерством Великої Британії і радий підтвердити надання нового пакету допомоги вартістю пів мільярда фунтів на протиповітряну оборону, включно зі £150 млн для ініціативи PURL, щоб допомогти українцям захищатися від невпинних атак Путіна дронами та ракетами".

Допомога Україні від Британії

Як повідомляв УНІАН, Британія оголосила про виділення пів мільярда фунтів (понад 680 млн доларів - УНІАН) на забезпечення вкрай термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони. Ці кошти будуть розподілятися як на двосторонньому рівні у відносинах з Україною, так і в межах ініціативи PURL.

Вас також можуть зацікавити новини: