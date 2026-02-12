Після ДТП Адам Кадиров втратив один орган і може залишитися напівсліпим, - ЗМІ

Вперше за три тижні Адам Кадиров з'явився на публіці.

В результаті серйозної ДТП в середині січня Адам Кадиров, син чеченського правителя Рамзана Кадирова, втратив селезінку і отримав інші травми, які вплинуть на його спосіб життя в наступні місяці. Про це пише російська "Новая газета Европа".

За даними джерел газети, минулого тижня Адама виписали з Боткінської лікарні Москви, де він провів майже три тижні. Саме це дозволило Рамзану Кадирову опублікувати днями коротке відео з сином, яке нібито доводить, що той не потрапляв у жодну аварію.

Відео, опубліковане 10 лютого в телеграм-каналі Рамзана Кадирова, триває менше хвилини. Як зазначає "Новая газета Европа", в ролику, який підписаний як "Пізня вечеря", в кадрі їсть (чи то морозиво, чи то йогурт) тільки помічник чеченського падишаха Вісмурад Алієв. Адам Кадиров, якого показують в режимі "тремтячої камери" на короткий час, нічого не їсть.

Однак навіть за цими неякісними кадрами видно, що з моменту свого останнього появи на публіці Адам помітно схуд. Також у нього не дуже здоровий колір обличчя.

"У Боткінській клініці, за нашою інформацією, Адаму Кадирову видалили селезінку і прописали сувору дієту терміном на півроку, що виключає м'ясо з високим вмістом жирів, гостру і солону їжу. Також у сина Кадирова в результаті травми голови була діагностована тріщина в щелепі, що саме по собі виключило на якийсь час вживання твердої їжі. За три тижні дієтичного харчування 18-річний Адам Кадиров втратив зайву вагу і втратив свою дитячу пухкість", - пише видання.

Крім того, за даними джерел, у молодшого Кадирова діагностували пошкодження зорового нерва.

"Досі немає ясності, які наслідки цієї травми, є небезпека, що Дустум (позивний і псевдонім Адама Кадирова – УНІАН) залишиться на одне око сліпим", – повідомило неназване джерело газети.

ДТП Адама Кадирова

Як писав УНІАН, 16 січня Адам Кадиров потрапив у серйозну ДТП в Грозному. Він сам перебував за кермом головного автомобіля кортежу, який рухався на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в огорожу (за іншими версіями – зіткнувся з іншою машиною). В результаті аварії Адам і кілька людей з його оточення були госпіталізовані, одна людина загинула, а самого Адама на літаку МНС доставили до Москви для лікування в Боткінській лікарні.

На момент перших повідомлень стан Адама оцінювався як стабільний, без загрози для життя – він прийшов до тями, хоча спочатку надходили дані про важкий стан і реанімацію. Офіційні власті Чечні та сім'я Кадирових не підтверджували аварію, називаючи інформацію "вкиданням", і публікували архівні відео з Адамом.

Вас також можуть зацікавити новини: