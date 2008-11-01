Іван Кириленко закликав Ющенка благословити нову коаліцію

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликав Президента України Віктора ЮЩЕНКА благословити нову коаліцію в парламенті у складі Блоку Юлії Тимошенко, “Нашої України – Народної Самооборони” та блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

І.КИРИЛЕНКО вибачився перед своїм колегою з НУНС за всі образи і некоректні дії, які були останнім часом по відношенню до „Нашої України”. Він висловив переконання, що такого більше не буде і потиснув лідеру фракції НУНС В’ячеславу КИРИЛЕНКУ руку. Він підкреслив, що сьогоднішнє об’єднання трьох фракцій навколо антикризового закону свідчить про створення нової коаліції.

Водночас, лідер фракції НУНС В.КИРИЛЕНКО зауважив, що поки не можна говорити про створення коаліції, оскільки є багато розбіжностей. „Якщо ми вирішімо, і перестанемо смішити людей на наступний день, тоді я з усім щастям можу сказати, що є коаліція”, - сказав він. За його словами, поки є лише передумови, щоб “деякі люди” сіли за стіл переговорів щодо національних пріоритетів.

Володимир ЛИТВИН також скептично поставився до можливості створення такої коаліції. „Це об’єднання, яке ми хочемо продемонструвати, це об’єднання за п’ять хвилин до розстрілу”, - сказав він

Президент України зауважив, що для таких пропозицій має бути відновлена довіра. “Іван Григорович, коли я вашій політичній силі руку протягаю, коли я її забираю, (я) не маю рахувати чи всі пальці на руці залишилися”, - сказав він. Водночас, В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність існування дієвого парламенту.