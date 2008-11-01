Ющенко: криза вся отут сидить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політичні сили та владу до порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спеціальному випуску програми “Свобода на Інтері”.

“Владі ще багато чого необхідно зробити, починаючи від порозуміння і закінчуючи реалізацією того плану, про який ми говорили (антикризові заходи – УНІАН)”, – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна справиться з викликами економічної кризи, і вийде з неї сильнішою.

“Сьогодні питання номер один – це наше порозуміння, а для порозуміння необхідно одне – шана до цієї країни”, - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що політиків можуть об’єднати „не портфелі, не крісла, не розподіл парламентських комітетів”, а лише національні інтереси.

Він підкреслив, що політики мають дотримуватись свої обіцянок, бути відповідальними.

“Я переконаний, що парламент країні потрібен працюючий, криза в тому, що парламент не працює, по понятіям ходити домовлятися принизливо. Нас повинні окрилювати великі ідеї”, - наголосив він, додавши, що це дасть можливість не тільки вийти з кризи, а й провести необхідні реформи в країні.

В.ЮЩЕНКО також висловив думку, що причиною економічної кризи в Україні стала не світова фінансова криза, а політика уряду.

“Нас погубив безмежний соціальний популізм”, - сказав він.

Президент також зазначив, що є ряд кроків, які має „виконати уряд, незалежно від того, хто його буде очолювати”. Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, необхідно зробити все, щоб не допустити рецесії української економіки.

Глава держави в чергове наголосив на необхідності забезпечення збалансованої бюджетної політики.

В.ЮЩЕНКО також закликав уряд не загравати з людьми, оскільки всі соціальні видатки обертаються інфляцією.

“Не загравайте з людьми, ваші загравання працюють 5-6 місяців, потім приходить така аудиторія і задає запитання: а чому у нас сьогодні 22% річної інфляції, хто її зробив? Світова криза? Брехня. Криза вся отут сидить”, - сказав В.ЮЩЕНКО, вказуючи на присутніх в студії політиків та посадовців.

Він піддав критиці діяльність уряду й відносно НАК „Нафтогаз України”. В.ЮЩЕНКО зауважив, що кожен уряд накопичує борги перед цією компанію і не поспішає розраховуватись.

„Уряд побув пів-року, набрався боргів, вибачте, як сучка блох, приходить час, коли потрібно погашати (заборгованість – УНІАН) перед НАК „Нафтогазом” урядові борги, ми робимо вигляд, що це не наша відповідальність”, - сказав Президент.

„Уряд не нянька, уряд має проводити тверезу ефективну національну політику, чесну по відношенню до людей”, - наголосив він.