Нідерланди ухвалять рішення щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС до 1 листопада – прем'єр Рютте

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за результатами першого дня саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

"Вчора підсумки не були досягнуті, ми зробимо це до 1 листопада", - повідомив Рютте.

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При цьому він заявив, що зараз бачить "мало простору" в Гаазі для вирішення українського питання.

Рютте підкреслив очевидність того, що угода про асоціацію з Україною не може бути відокремлена від нестабільної ситуації в країні. Однак прем'єр Нідерландів розуміє, що голландське "ні" буде мати міжнародні наслідки.

Відмова безпосередньо вплине на Україну, на українсько-російські відносини, реалізацію Мінських угод і нормандський процес. Тому, він вважає, що необхідно робити кроки, які вирівняють внутрішні і міжнародні інтереси. Рютте подякував колегам у Європейській раді за неофіційні конструктивні дискусії, зазначивши при цьому, що песимістично налаштований щодо позитивного вирішення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рютте заявив, що Нідерланди навряд чи ратифікують угоду про асоціацію Україна-ЄС, так як проти такого рішення виступили жителі країни на референдумі в квітні цього року.