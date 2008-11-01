Президент летить до Львова

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що у смт Великий Любінь на Львівщині В.ЮЩЕНКО відвідає дитячий будинок сімейного типу.

Також у Львові глава держави візьме участь в урочистій академії з нагоди 90-ї річниці утворення Західно-Української народної республіки.

Крім того, Президент покладе квіти до Меморіалу українським січовим стрільцям у Львові.