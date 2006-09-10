Зварич характеризує Януковича як проєвропейського політика

По багатьох позиціях зміст нової коаліційної угоди, який зараз обговорюється, сильніший, виходячи з національних інтересів нашої держави, ніж та угода, яка була підписана в “помаранчевому контексті”. Таку думку висловив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, “Наша Україна” не бачить у переговорах якихось гострих кутів, які не дали б можливість підписати нову коаліційну угоду. “Щодо назви, то вона вже визначена - коаліція національної єдності, відповідно до Універсалу. Зміст нової коаліційної угоди буде чітко визначатися за тими основними приорітетами самого Універсалу”, - повідомив Р.ЗВАРИЧ.

Переговори ведуться на чотирьохсторонньому рівні: комуністи, соціалісти, “Наша Україна” і Партія регіонів. Проте головні гравці – це “Наша Україна” і Партія регіонів, зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Щодо термінів підписання угоди він назвав початок наступного тижня. “Якщо все буде йти як заплановано зараз, ми могли би вже вийти на попереднє погодження самого проекту угоди, це потребує рішення чотирьох окремих суб`єктів. І підписання могло би відбутися в понеділок чи в вівторок, можливо таки в вівторок”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

На запитання щодо наявності перешкод для підписання угоди, міністр-“нашоукраїнець” відповів, що в ідеологічному плані він не бачить серйозних розбіжностей, оскільки в переговорах з Партією регіонів “Наша Україна” знайшла порозуміння. А щодо лідера “регіоналів” Віктора ЯНУКОВИЧА, то Р.ЗВАРИЧ охарактеризував його як проєвропейського політика. “Він для мене відкрив багато позицій. Я бачу його, як такого, хто хоче виконати конкретну програму”, - пояснив Р.ЗВАРИЧ.