Тимошенко погрожує реприватизацією за звільнення працівників
12:58, 01 листопада 2008Політика
932 0
У всьому винні недбалі власники?
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО застерігає власників підприємств від масових звільнень працівників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час прямого ефіру на телеканалі „Інтер”.
„Я хочу попередити всіх вас, якщо ви будете викидати на вулицю людей, ваші підприємства будуть повернуті державі, і вони будуть нормально функціонувати під державним контролем”, - наголосила прем’єр.
За словами Ю.ТИМОШЕНКО, безробіття в країні можуть допустити лише «недбалі власники, які за безцінь забрали заводи, залишили гроші в офшорах, а тепер ще й людей будуть звільняти».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter