Тимошенко погрожує реприватизацією за звільнення працівників

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО застерігає власників підприємств від масових звільнень працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час прямого ефіру на телеканалі „Інтер”.

„Я хочу попередити всіх вас, якщо ви будете викидати на вулицю людей, ваші підприємства будуть повернуті державі, і вони будуть нормально функціонувати під державним контролем”, - наголосила прем’єр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, безробіття в країні можуть допустити лише «недбалі власники, які за безцінь забрали заводи, залишили гроші в офшорах, а тепер ще й людей будуть звільняти».