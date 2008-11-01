На митниці зрозуміли, що проблема - не черги, а їхня вісутність

На сьогодні на митниці спостерігається суттєве скорочення імпортних та експортних потоків. Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 41 (720) 1 - 8 листопада 2008 р.) повідомив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За словами керівника митного відомства, скорочення імпорту відчувалося найрізкіше в першій половині жовтня. «Перші два тижні в нас до минулого року було мінус 50% у тоннах! До кінця місяця ми виходимо приблизно на мінус 15-20%. Тобто ситуація трохи стабілізується», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За даними Держмитслужби, за 29 днів жовтня в Україну, порівняно з аналогічним періодом минулого року, ввезли на 44% менше мінеральних продуктів, на 17% паливно-енергетичних продуктів, і на 28% менше продукції хімічної промисловості та каучуку. Водночас у країну надійшло на 32% більше продовольчих товарів, на 19% - машин і транспортного устаткування.

Загальний обсяг імпорту за 29 днів жовтня скоротився на 18%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, і на 14% - порівняно з вереснем ц.р.

Ситуація з експортом також близька до критичної, стверджує керівник митного відомства: найпомітніше скоротився потік експорту до країн Західної Європи, скорочення експорту до Росії відбувається трохи повільніше.

За даними Державної митної служби, за 29 днів жовтня, порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт металу та металовиробів з України скоротився на 27%, деревини та целюлозно-паперових виробів – на 31%, шкур і продукції з них – на 43%. Тим часом експорт зерна за аналогічний період збільшився вчетверо. Це стало причиною збільшення загальної маси товарів, що експортуються, на 16%, порівняно з жовтнем минулого року.

Очевидним індикатором скорочення експортно-імпортних потоків, на думку В.ХОРОШКОВСЬКОГО, є цілковите зникнення черг на кордоні.

«На кордоні є певний тривожний «дзвінок» - зникнення черг. Те, що для нас раніше здавалося проблемою, на сьогодні я вже відчуваю як «брак кисню»: коли є черга, ти розумієш, що найближчим часом буде потік товару. А зараз ми просто відчуваємо, як кардинально скоротився імпорт і експорт», - повідомив урядовець.