Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив громаді Львова створити Музей визвольної боротьби України.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй промові під час урочистої академії у Львівському національному театрі опери та балету з нагоди 90-ї річниці проголошення ЗУНР Президент України наголосив на необхідності якнайшвидшого створення Музею визвольної боротьби України.

«Я даю пряме доручення міській громаді Львова, міському голові якнайшвидше втілити в життя цю прекрасну ідею – створення у Львові Музею визвольної боротьби», - наголосив у промові В.ЮЩЕНКО.