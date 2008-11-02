У понеделок Дніпропетровській області представлять нового прокурора

Приведе Медведько

У понеділок, 3 листопада, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представить працівникам органів прокуратури новопризначеного прокурора Дніпропетровської області Михайла КОСЮТУ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області. Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня О.МЕДВЕДЬКО призначив своїм наказом прокурором Дніпропетровської області державного радника юстиції другого класу М.КОСЮТУ замість загиблого Володимира Шуби.

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