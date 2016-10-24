Народні депутати з УКРОПу пропонують закрити банки з російським капіталом

Документ подали народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій, Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Олександр Шевченко, Олександр Дубінін та Віктор Шевченко.

Автори законопроекту пропонують внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими передбачити повноваження та обов’язок Національного банку України встановлювати факт наявності зв’язку банків з країною-агресором. Якщо такий зв’язок буде встановлений, банку відмовлятимуть в наданні банківської ліцензії або відкликатимуть її.

Читайте такожУкраїна ввела санкції проти свата Путіна та ще майже семисот осіб

«У випадку, якщо НБУ встановить зв’язок банку з країною-агресором, зокрема з Росією, такому банку направлятиметься вимога усунути цей зв’язок протягом 6 місяців. Фактично, йдеться про те, що російські акціонери повинні продати свої частки. Якщо за цей термін вимога не буде виконана, регулятор зобов’язаний відкликати ліцензію фінустанови протягом двох тижнів», – пояснив один з авторів законопроекту Віталій Купрій.

Також у законопроекті пропонується зобов’язати Національний банк України провести перевірку всіх зареєстрованих банків в Україні на наявність серед осіб, пов’язаних з ними, резидентів країни, яка здійснює збройну агресію проти України. На проведення такої ревізії відводиться місяць з дня набрання чинності цим законом.

«Банки з російським корінням – йдеться не тільки про державні банки РФ, а й про всі, які мають зв’язки з росіянами, матимуть 7,5 місяця на те, щоб владнати свої справи: місяць триватиме перевірка НБУ, 6 місяців відводиться на продаж чи закриття фінустанови і два тижні – на відкликання ліцензії», – додав Віталій Купрій.

Як відомо, в Україні нині представлені понад 10 банків, пов’язаних з Росією. Зокрема, це «Сбєрбанк Росії», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк».

Нагадаємо, раніше група народних депутатів з УКРОПу запропонували парламенту ухвалити законопроект про запровадження секторальних санкцій проти Росії в банківській сфері.