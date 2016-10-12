Рух України в бік ЄС призвів до того, що Росія анексувала Крим - доповідач у ПАРЄ

Про це вона заявила, представляючи проект документа на засіданні ПАРЄ.

«Ситуація в Україні почала змінюватися після Революції гідності у листопаді 2013 року, коли громадянське суспільство, народ України показав той напрямок, яким має йти країна. Рух України в бік ЄС призвів до того, що Росія анексувала Крим. Це потрясло весь світ, це неприйнятне порушення міжнародного права», - наголосила Зеленкова.

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«Вперше з Другої світової війни ми зустрілися з анексією частини незалежної держави в Європі. Міжнародна спільнота відреагувала на це російське порушення міжнародного права, прийнявши низку санкцій, і ПАРЄ приєдналася до цієї позиції», - сказала Зеленкова.

«Російські солдати невдовзі з'явилися у східній частині України для дестабілізації регіону. Війна триває два роки, сусідня країна направляє солдатів і військове обладнання. Росія очевидно порушила міжнародне право і порушує права людини», - зазначила доповідач.