У ЄС закликали окупантів в Криму припинити переслідування журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на міжнародній конференції «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» у Києві.

«Ми дуже схвильовані випадками порушення свободи слова в Криму. Ми всі знаємо, що журналіст Микола Семена утримується під домашнім арештом тільки за те, що він закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Це, безперечно, виглядає як жарт», - сказав Мінгареллі.

Також, за його словами, кримськотатарські журналісти переслідуються в окупованому Криму. «Вони є особливою мішенню, ми знаємо, що проводяться обшуки в їхніх домівках. Це необхідно припинити, та ми також маємо докласти всіх зусиль, щоб припинити таку практику», - додав Мінгареллі.

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Як відомо, навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів. Проти позаштатного оглядача Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати територію півострова.