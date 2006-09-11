Костенко вважає неконкурентним проект нової правої партії

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає неконкурентноспроможним новий політичний проект, створення якого ініціюють деякі народні депутати з блоку “Наша Україна”.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Лідер УНП припускає, що такий проект може бути створено, однак, на його думку, на наступних парламентських виборах люди підтримають не “нові проекти, а ідеологічні партії та їхні програми”.

Ю.КОСТЕНКО висловив упевненість, що на останніх виборах українці голосували за політичних лідерів, натомість у майбутньому перевагу будуть надавати політичним партіям. “Люди будуть дивитись на програми, а не на вождів”, – вважає він.

За словами лідера УНП, новий політичний проект може бути створено, однак він не буде повноцінною партією, оскільки для її формування потрібні десятиліття.

Ю.КОСТЕНКО нагадав, що зараз УНП перебуває в опозиції до нинішнього парламенту і уряду. “Нам комфортніше говорити з людьми з таких позицій”, – сказав він.

Лідер партії переконаний, що у разі формування нового політичного об’єднання, воно не зможе конкурувати з УНП як з “чіткою ідеологічною партією”.

Як писала 1 вересня газета «Коммерсант-Украина», колишній прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНІК ініціюють створення в Україні нової політичної партії праволіберальної або ліберально-консервативної ідеологічної спрямованості. Як писала газета, «до створення нової партії причетні також народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, лідер «Християнсько-демократичного союзу» Володимир СТРЕТОВИЧ і колишній віце-прем`єр В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Всі вони підтвердили інформацію про те, що подібні проекти обговорюються». За інформацією джерела в блоці «Наша Україна», також ведуться бесіди з Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Віталієм КЛИЧКОМ.