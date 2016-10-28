Гройсман обговорив з головою МЗС Франції розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

На початку зустрічі Прем’єр-міністр подякував Франції за допомогу Україні в протидії російській агресії.

"Уряд зацікавлений у всебічній розбудові взаємовигідних відносин із Францією", - зазначив Володимир Гройсман.

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Голова Уряду поінформував співрозмовника про ситуацію на Донбасі. Він наголосив, що альтернативи Мінським домовленостям немає, і Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов’язань.

У цьому контексті Прем’єр-міністр підкреслив, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, допоки вона повністю не виконає свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами.

Продовжуючи тему тимчасової окупації Росією територій в Україні, Володимир Гройсман зазначив, що анексія Криму супроводжується прискореною мілітаризацією півострова та повністю змінила безпекову ситуацію в регіоні. "РФ фактично перетворює Крим на величезну військову базу", - зазначив він.

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У цьому контексті Україна високо цінує послідовну позицію Франції щодо невизнання злочинної анексії Криму та виборів до Держдуми РФ, зазначив Прем’єр-міністр.

Окремо Голова Уряду подякував за ініціативу створення "дорожньої карти" з виконання Мінських домовленостей і за надані пропозиції до неї, про що було домовлено Нормандською четвіркою у Берліні.

Сторони також обговорили питання розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ та розмінування територій на Донбасі.

Окремо співрозмовники торкнулися питання лібералізації візового режиму. У цьому контексті Володимир Гройсман наголосив, що Україна виконала усі вимоги по запровадженню безвізового режиму.

Прем’єр-міністр також зауважив необхідність завершення ратифікації Угоди про Асоціацію.

Він також поінформував Міністра закордонних справ Франції Жан-Марка Еро про розпочаті Урядом реформи в Україні та перші досягнуті успіхи на цьому шляху.