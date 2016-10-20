Україна наполягає на негайному і повному впровадженні безпекового пакету Мінських угод – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні в Брюсселі.

«Україна повністю віддана Мінським угодам, і це було підкреслено впродовж вчорашніх дискусій, і вона готова впроваджувати свою частину зобов’язань, але не за рахунок українських інтересів», - наголосив Порошенко.

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«Ми наполягаємо, що негайно потрібно впроваджувати весь пакет безпеки, включаючи негайне комплексне перемир’я, повний доступ СММ ОБСЄ до всіх складів, куточків окупованої території. Для того, щоб просуватися з політичним процесом (врегулювання конфлікту на Донбасі – УНІАН), нам потрібен справжній результат на шляху безпеки», - додав президент.

«По-перше – це тривале і комплексне перемир’я. Саме тому Україна запропонувала комплексну «дорожню карту» (виконання Міських угод - УНІАН). Ми дуже задоволені, що німецькі та французькі колеги нас підтримали, і вони підтвердили, що це («дорожня карта» - УНІАН) – важливий крок щодо безпеки, це є частиною «мінського процесу». Це єдиний засіб повністю впровадити Мінські угоди, і я дуже вдячний Столтенбергу за підтримку нашого бачення повного врегулювання (ситуації на сході України – УНІАН)», - зауважив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції по основним принципам «дорожньої карти» виконання Мінських угод.