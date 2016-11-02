Посол США назвала умови для виборів на Донбасі

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол США в Україні Марі Йованович.

"Наша позиція чітка: спершу ви повинні мати безпеку, щоб провести вибори. Як інакше провести вибори, якщо немає гарантій безпеки. Як ми бачимо, домовленостей про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною", – вказала дипломат.

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"Для цього, зокрема, треба вибудувати впевненість. У цьому контексті варто згадати домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів, що вони зіткнуться в бою. Це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу – утвердити безпеку", – наголосила Марі Йованович.

Нагадаємо, 21 вересня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування – Петрівському, Золотому та Станиці Луганській.