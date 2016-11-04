Член НАЗК вважає свою зарплату у чверть мільйона гривень "нормальною європейською практикою"

Великі зарплати для борців з корупцією – "нормальна європейська практика", заявив він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

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"Дійсно ми отримали великі заробітні плати. Відповідна практика існує і в європейських країнах, це не тільки в Україні. Я нещодавно приїхав з Румунії, там антикорупційні робітники також отримують достатньо великі кошти. Були у Польщі, хочу зазначити, що там також суспільство трохи незадоволене, що антикорупційні органи отримують великі кошти", - сказав Радецький.

Як повідомляв УНІАН раніше, чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати, у результаті замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири.